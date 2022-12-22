Datçalı girişimci devletten kiraladığı araziye 15 bin adet lavanta dikti

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan girişimci Özgür Can Sönmez, devletten kiraladığı 21 bin 595 metrekare fundalık alanı hazırladığı proje ile ülke ekonomisine kazandırarak, 15 bin adet lavanta ve bin 500 adet tıbbi bitki dikti.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Muğla'nın Datça ilçesine yerleşen 46 yaşındaki Özgür Can Sönmez, iki yıllık sürecin ardından Milli Emlak'tan kiraladığı 21 bin 595 metrekarelik fundalık araziyi işleyerek, lavanta ve tıbbı bitki bahçesine çevirdi. Sönmez, 15 bin lavanta ve bin 500 kekik, papatya ve adaçayından oluşan tıbbi bitkiyi toprakla buluşturdu. Burada yetişen ürünlerin işlenerek Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satış ofisinde satışa sunulması bekleniyor.

“Amacımız burayı ülke ekonomisine kazandırmak”

Girişimci Özgür Can Sönmez, araziyi ülke ekonomisine kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “2007 yılından bu yana Datça'da yaşamaktayım. Hükümetimizin lavanta ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine verdiği desteklerden haberim vardı. Burası Milli Emlak'a ait 21,5 dönümlük bir arazi. Boş atıl bir vaziyetteydi. Buranın kiraya verilebileceği ve başvuru sonrası takip etmem gerektiği söylendi. Yaklaşık iki yıllık bir sürecin ardından 6 ay içerisinde projeyi yapmam şartı ile burayı kiraladım. Geçen haziran ayında araziyi temizleyerek işe başladım. 15 bin adet lavanta, yaklaşık bin 500 adette papatya, kekik, adaçayı gibi tıbbi bitkiler diktik. Amacımız burayı Datça ve ülke ekonomisine kazandırmak. Buraya bir satış ofisi kurup, ürettiğimiz ürünleri kooperatif aracılığı ile satacağız. İlk önemli hasadımızı 2024-2025 yıllarında yapacağız" dedi.

“Görsel anlamda burası bir şölene dönüşecek”

Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeki Karacan ise, “Datça'ya güzel bir şeyler kazandırmak için gayret ediyoruz. Aslında bu araziye biz de talip olmuştuk ama biz kooperatif ortağımız Özgür Bey'in almasının daha iyi olacağına karar verdik. Burası Datça için her yönüyle farklı bir şey olacak. Görsel anlamda burası bir şölene dönüşecek. Datça'da bir farkındalık oluşturarak, bütün endemik bitkileri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimiz gerçekleşirse burada bir satış ofisi olacak. Turlar düzenlenip, Datça'ya gelen giden anlamında bir uğrak yeri olacak. Tabii bununla beraber ticari değerleri gelecektir. Buradan çıkan ürünleri de kooperatifimiz aracılığıyla satışa sunacağız” dedi.