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Datçalı kadınlar çocuk istismarını kınadı

MUĞLA (İHA) – Datça’da, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) üyeleri, İstanbul Küçükçekmece’e yaşanan 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayını kınadı.

MUĞLA (İHA) – Datça'da, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) üyeleri, İstanbul Küçükçekmece'e yaşanan 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayını kınadı.


Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, “Ülkemizde son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen ve kaygılarımızın günden güne arttığı konulardan biri hiç kuşkusuz çocuk istismarıdır. Çocuk istismarı bir çocuğa yetişkin tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak kötü davranması anlamına gelir. Bu anlamda insan haklarının da en hassas konularından biri olan çocuk haklarını tekrar konuşmak ve istismar edenlerle ilgili yaptırımların tekrar ele alınması gerektiği kanaatindeyiz. Çocuklara yönelik istismarlar yalnızca bugün değil yarınlarımızı, geleceğimizi de karartmaktadır. Yarınımız olan çocuklarımızın açmış olduğu istismarlar yıllar ve belki de hayatları boyu sürecek psikolojik travmalara neden olabilmektedir. Buda yaşamlarının her evresine etkiler. Bu yüzden bu istismarlar geleceğimize yapmış olan bir saldırıdır. Bunun yanı sıra yaşanan istismarların bir çoğu yakın çevreden kaynaklanmaktadır. Bunun için aileler öğretmenler ve çocuklarla bizzat iletişim kuran kişiler konuyla bilgilendirilmesi ve ihmale gelmeyecek kadar mühim bir konu olduğunu bilmelidir” diye konuştu.

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