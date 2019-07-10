Datçalı kadınlar ‘Knidos Aslanı' için imza kampanyası başlattı

MUĞLA (İHA) – Usta belgesel yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu öncülüğünde bir araya gelen Datçalı kadınlar, ‘Knidos Aslanı'nın İngiltere British Museum'dan geri getirilmesi için imza kampanyası başlattı.

“Datça'a, Knidos Kültürüne Sahip Çıkmak” sloganıyla başlatılan imza kampanyası hakında bilgi veren Datça Kadınları Platformu Temsilcisi Gülkadın Taş, “Ertugrul Karslıoğlu hocamızın Knidos Aslanı'nın İngiltere'den geri iadesi için imza kampanyası projesi, yerel ve yerleşik herkese cazip geldi ve hepimiz Temmuz sıcağında yollara döküldük. Bu konuyla ilgilenen emeği geçen başta Ertuğrul Hocamıza, kadın dayanışma platformundan gönüllü olarak katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Her taş yerinde ağardır. Tarihi eserler, kendi yerinde kendi kültürünü yansıtır. Knidos Aslanı'nı evinde ve yerinde görmek istiyoruz. İmza kampanyası devam edecek. Knidos Aslanı'nı geri alabilir miyiz onu bilemeyiz ama bu bir başlangıç tır ve farkındalıktır” dedi.