Datçalı öğrenciler Burunucu Macera Parkı'nda eğlendi

Eğlencenin kalbi Burunucu Macera Parkı, sadece Marmaris'ten değil komşu ilçelerden de eğlence meraklılarını ağırlıyor. Hafta sonu Datça'dan gelen Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri eğlencenin ve maceranın keyfini çıkardı.

Marmaris Belediyesi Burunucu Macera Parkı, bölge sakinlerinin yanı sıra diğer ilçelerden de misafirlerini ağırlıyor. Yaz boyunca denize girmek, piknik yapmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin akın ettiği parkın macera oyun grupları ise çocukların büyük ilgisini çekiyor. Marmaris sınırlarının yanı sıra çevre ilçelerden de öğrencileri ağırlayan Burunucu Macera Parkı'nda hafta sonu Datçalı öğrenciler eğlencenin ve maceranın tadını çıkardı. Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup sabahın erken saatlerinden akşama kadar macera parkında zaman geçirdi. Öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler 13 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak zepline'dan kaydılar. Tırmanma duvarı, zepline, serbest atlayış, 3 katlı macera parkuru, halat tırmanma alanı ve trambolin gün boyunca boş kalmadı.