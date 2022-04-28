İhlas Haber Ajansı

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Datçalı öğrenciler çevre temizliğine dikkat çekti

Muğla’nın Datça ilçesinde öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları bateri ile çalıp, şarkı söyleyerek, çevre temizliğine dikkat çekti.

Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları bateri ile çalıp, şarkı söyleyerek, çevre temizliğine dikkat çekti.


Datça Yılmazlar Ortaokulu öğrencileri sıfır atık projesi çerçevesinde uygulamaya koydukları etkinlikte Amfi tiyatro önünde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Okulda biriktirdikleri atık pil ve plastik şişeleri geri dönüşüme kazandıran öğrenciler, resimlerini sergiledi, atık malzemelerden yapılan bateriyi çalarak şarkılar söylediler. Çevre temizliğinin önemine dikkat çeken öğrencilerin duyarlı davranışı, Datçalı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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