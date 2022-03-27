Datçalı öğrenciler 'Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması'ndan 5 gümüş madalya ile döndü

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması'na katılan Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 5 gümüş madalya kazandı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise düzeyindeki Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerine yönelik; Osmanlı Mutfağı'nı tanıtmak, pandeminin ardından onun etkilerini bertaraf etmek ve gençlerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla 'Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya 43 ilden 57 okul 4'er kişilik ekiplerle katılım sağladı. Muğla adına yarışmaya Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Öğrenciler; başlangıç, ana yemek, tatlı tabağı ve Osmanlı Şerbeti olmak üzere 4 çeşit menüyü 3 saat içinde hazırlayıp jüriye ve seyircilere sunmak üzere ikişer tabak çıkarttı. Narlı badem çorbası, mumbar dolması, helatiye ve hibiscus şerbeti ile yarışmaya katılan öğrenciler beş gümüş madalya kazandı.

Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Şatır yarışmaya katılan öğretmen Eda Gül ve öğrenciler; Hüseyin Yagaç, Aleyna Ünüvar, Utku Ateş ve Nalan Güneş'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.