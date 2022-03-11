Datçalı öğrenciler, Portekiz'de Erasmus etkinliğine katıldı

Muğla'nın Datça ilçesindeki Yılmazlar Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Erasmus programı kapsamında Portekiz'deki etkinliğe katıldı.

Datça Yılmazlar Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesi Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları kapsamında STEAM for ALL isimli proje kapsamında Portekiz hareketliliği gerçekleştirdi.

Türkiye, Finlandiya, Portekiz, Hollanda ve İzlanda'nın ortak olduğu projenin amacı, eğitimcilerin ve öğrencilerin Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (STEAM) alanlarındaki ilgi ve başarılarını arttırmak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki becerilerini ve dijital yeterliliklerini geliştirmek, yeni teknolojileri keşfetmelerini sağlamak ve STEAM alanındaki uygulamalarını ve stratejilerini şekillendirmek olduğu belirtildi.