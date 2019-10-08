Datçalı sanatçı, Türk müziğini Romanya'da tanıttı

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan sanatçı Yılmaz Türkoğlu Romanya'da düzenlenen festivalde seslendirdiği iki parça ile Türk müziğini tanıttı.

Datça Musiki Derneğinde ve Datça Müzik Sevenler Derneğinde dernek başkanlığı ve koro şefi olarak görev yapan, sanatçı Yılmaz Türkoğlu, Romanya'nın Yaş (Iaşi) şehrinde yapılan uluslararası folklor ve müzik festivaline katıldı. Türkiye'yi temsilen yapılan davete katılarak burada yapılan müzik ve folklor festivalinde Türk müziğinden iki hareketli eser seslendiren Türkoğlu, festivale katılan konuklardan büyük beğeni aldı.

Romanya'da yaşayan İtalyan azınlıklar tarafından düzenlenen festivale çeşitli ülkelerden 18 dans ve müzik topluluğu katıldı. 2018 yılında aynı Müzik ve Folklor festivaline bu yılda (2019) katılan Türkoğlu, “2020 yılı için de yapılacak olan festivale davetliyim. Festivalde dostluğun kardeşliğin barış içinde ülke kültürlerini tanıma fırsatı buldum. Davet edildiğim sürece katılmaya devam edeceğim. Burada seslendirdiğim iki parça ile ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşadım” diye konuştu.