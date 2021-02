Datçalılar 'Badem Çiçeği Festivali' kapsamında birbirleri ile yarıştı

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Badem Çiçeği Festivali' kapsamında Datçalılar en çok bademi kırmak için kıyasıya yarıştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tedbirleri dolayısıyla 12-14 Şubat tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek olan 'Badem Çiçeği' festivali kapsamında düzenlenen 3 ayrı yarışmada dereceye girenler belli oldu. En hızlı badem kırma yarışmasında 56 badem kırarak birinci olan Hicran Damarlı bin TL, 49 bademle 2'nci olan Yudum Demirci 750 TL, Sergül Tokuç ise 42 bademle 3'üncü olarak 500 TL'lik ödüllerin sahibi oldular. En bakımlı tarla yarışmasında ise birinci olan Mehmet Turp bin TL ödüllendirildi. En iri badem yarışmasının ise kazananı Selen Kantarlı oldu. 2,85 gramlık badem ile birincili olan Kantarlı, bin TL ile ödüllendirildi. Yarışmalar kameralar tarafından an be an kayda alınırken, görüntülerin online olarak düzenlenecek olan festival bünyesinde Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı belirtildi.