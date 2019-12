Datçalılar engellere dikkat çekmek için yürüdü

MUĞLA (İHA) –Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 300 kişinin katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Datça Engelim Olmayın Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen farkındalık yürüyüşü büyük ilgi gördü. Engelliler ve ailelerinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği yürüyüşe yaklaşık 300 kişinin katıldı. Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürüyen kalabalık, engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Kaldırımda yürürken zaman zaman engellere karşılaşan grup adına konuşan Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, engellilerin sıkıntılarından bahsetti. Engelsiz bir Datça için herkese görev düştüğünü hatırlatan Dündar, “Günün birinde engelli olma ihtimaline karşı değil de bireysel farklılıkları dikkate alarak, toplumdan yaşayan her biri hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlamak bakış açısıyla her alanına eşit yapıldığına dair iyi bir sonuç verebilmektir. Ülkemizde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyorsa henüz o istediğimiz seviyeye gelmemiştir. Fakat bu gelecek için umutlu olmamızın önünde bir engel değildir. Bizler kararlı bir şekilde durarak ne istediğinizi bilerek kimsenin yapamazsın ön yargısını kulak asmayarak ve tüm zorluklara rağmen hayatın içerisinde daha çok yer alan bu engellilik durumunu ortadan kaldırabiliriz” dedi.