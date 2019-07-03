Datçalılar sık sık kazaların yaşandığı kavşakta açıklama yaptı

Datça'nın Kızlan Mahallesi yol kavşağında sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, kavşakta toplanan açıklama yaptı.

Dat­ça- Mar­ma­ris ka­ra­yo­lu­nun 10'uncu ki­lo­met­re­sin­de yer alan Kız­lan Ma­hal­le­si gi­ri­şin­de­ki Kız­lan Kav­şa­ğı'nda, dün iki oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu 4 kişi ya­ra­lan­dı. Daha önce aynı yerde bir­çok ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­ten ma­hal­le sa­kin­le­ri, son ka­zay­la bir­lik­te tep­ki­le­ri­ni dile ge­tir­mek için bugün kavşakta bir araya geldi.

Yaşanan kazaları protesto eden grup, yetkililerden bu kavşağın düzenlenerek kazaları en aza indirilmesi için çözüm üretmelerini istedi. Kav­şak­ta sü­rek­li kaza ya­şan­dı­ğı­nı kaydeden vatandaşlar, cep ya da trafik ışığı ko­nul­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri di­lek­çe­le­ri­ni Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na ver­mek üzere im­za­ladı.

Ma­hal­le­li adına ko­nu­şan Doğan Can, "Mey­da­na gelen ya­ra­la­ma­lı ve ölüm­lü tra­fik ka­za­lar ne­de­niy­le ma­hal­le gi­ri­şi­ne aci­len tra­fik ışık­la­rı­nın ko­nul­ma­sı ya da araç dö­nüş­le­ri için cep ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu ih­ti­ya­cın bir an önce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si şart oldu. Önlem alın­ma­ma­sı du­ru­mun­da ka­za­lar devam ede­cek­tir'' dedi.

Al­kış­lar eş­li­ğin­de tep­ki­le­ri­ni dile ge­ti­ren va­tan­daş­lar, Datça Kay­ma­kam­lı­ğına ve­ril­mek üzere ha­zır­la­nan di­lek­çe­ye imza at­tık­tan sonra sessiz­ce da­ğıldı.