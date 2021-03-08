Datçalıları depreme karşı bilgilendirdiler

Muğla'nın Datça İlçesi'nde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Afet Farkındalık Yılı ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG/AME), Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Afet Acil Haberleşme Hizmet Grubu (TRAC) Datça'da vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme çalışması yaptı. Vatandaşlara bir deprem anında nasıl davranacaklarını anlatan ekipler kendilerine sorulan soruları da yanıtladı. Ayrıca kadın sağlık çalışanları ve esnaflara karanfil hediye eden ekipler kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.