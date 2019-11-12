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Datça'nın geleceğine nefes için 11 bin fidanı toprakla buluşturdu

MUĞLA (İHA) –Muğla’nın Datça ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” kampanyasında 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

MUĞLA (İHA) –Muğla'nın Datça ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” kampanyasında 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.


Tüm Türkiye' de eş zamanlı gerçekleşen '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği kapsamında Datça'da 11 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı etkinlikte Kaymakam Mesut Çoban, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirerek; “Geleceğe nefes olmak, geleceğe bir nefes bırakmak için burada toplandık. Yüksek bir katılımla bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' dedi.

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