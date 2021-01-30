Datça'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Akdeniz ile Ege'nin kesiştiği noktada yer alan ve bazı bölgelerinde badem ağaçları çiçek açan Datça'da akşam saatlerinde yağan fındık büyüklüğündeki dolu Datçalıları şaşırttı.

Datça'nın Sındı ve Zeytincik Mahallelerinde saat 18.00 sıralarında başlayan ve kısa süren dolu yağışı sonrası tarım alanları beyaza büründü. Kısa süreli yağan dolu sonrası vatandaşların bahçeleri bembeyaz olurken, Sındı ve Zeytincik Mahallelerinde bulunan badem ağaçlarının henüz çiçek açmamış olması nedeniyle ağaçlara zarar vermedi.