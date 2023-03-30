Datça'yı yasa boğan cinayetin ilk duruşması görüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde tekel bayii işleten Erhan Okur'un kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili tutuklanan 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Datça ilçesinde 16 Temmuz 2022 tarihinde tekel bayii işleten 41 yaşındaki Erhan Okur, kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş, yanındaki Mustafa Geremeli ise yaralanmıştı. Olay sonrası Taha Hüseyin Tarduş, Harun Tarduş, Süheyb Aydın isimli 3 kişi tutuklanmıştı.

Cinayetin ilk duruşması Muğla Adliyesi'nde görüldü. 3 sanık duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı. Olay anını anlatan sanıkların üçü de, bıçaklanarak hayatını kaybeden Erhan Okur'un arkadaşı Mustafa Geremeli'nin tartışma sonrası kendilerine saldırdığını ve olayı büyüttüğü söyledi. Geremeli ise, şahıslar tarafından saldırıya uğradıklarını, hatta şahısların kasadaki paraları almaya çalıştıklarını belirtti. 3 tanığın da dinlediği duruşmada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 22 Haziran saat 13.30'a ertelendi.

Olay

Datça şehir merkezinde esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile otururken iş yerine gelen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iş yerine gelen şahıslar Okur ve Geremeli'yi bıçakla yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Okur'un hayatını kaybettiğini belirlerken, Geremeli ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden 3 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Polis tarafından yakalanan olayın şüphelileri Taha Hüseyin Tarduş, Harun Tarduş, Süheyb Aydın emniyetteki işlemlerinin ardından Datça Adliyesi'ne sevk edildi. Öldürülen esnafın yakınları ve toplanan kalabalık sonrası üç şüpheli güvenlik gerekçesi ile Marmaris Adliyesi'ne götürülerek mahkemeye çıkarıldı. Olaya karışan üç şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.