Davranışlarından şüphelenilen şahsın evinde 55 paket hint keneviri ve esrar bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin davranışlarından şüphelendiği şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 55 paket kenevir tohumu ve 5 gram kubar esrar bulundu.

Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önceki gün Mumcular'da yaptıkları önleyici kolluk devriyesi esnasında Y.G. isimli şahsın tavır ve davranışlarından şüphelendi.

Jandarma ekiplerince şahsın yapılan üst aramasında 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Daha sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 55 paket halinde toplam 55,65 gram kenevir tohumu bulundu.

Gözaltına alınan Y.G. için adli işlemlere başlandığı bildirildi.