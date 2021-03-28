Dayak yiyen genç kız savcılığa suç duyurusunda bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından dayak yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan genç kız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Beste Ö. (20) ve Engin C. (32) bir yıldır arkadaşlık yapıyorlardı. İddiaya göre Beste Ö. ilişkileri süresince sık sık darp edildi. Ailesiyle birlikte yaşayan genç kız, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

Spor eğitmeni Engin C. ise yine kendi sosyal medyasında Beste Ö. ile yaptıkları konuşmaları ve cep telefonu ile çektiği görüntüleri yayınlayarak olayı gerçekleştirirken ağır tahrik altında kaldığını, yaptıkları için çok üzgün olduğunu açıklayarak, gerekeni avukatı aracılığı ile duyuracağını ifade etti.