İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEKAMER'den Caretta Caretta açıklaması

Muğla’nın Ortaca ilçesi İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Milas Güllük Mahallesi’nde pompalı tüfek ile vurulduğu iddia edilen Caretta Caretta deniz kaplumbağası ile ilgili DEKAMER’e herhangi bir ihbarda bulunulmadığını ve haberin teyitli bir haber olmadığını açıkladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Milas Güllük Mahallesi'nde pompalı tüfek ile vurulduğu iddia edilen Caretta Caretta deniz kaplumbağası ile ilgili DEKAMER'e herhangi bir ihbarda bulunulmadığını ve haberin teyitli bir haber olmadığını açıkladı.



İddiaya göre, Milas Güllük Mahallesi'nde kıyıya vurmuş Caretta Caretta deniz kaplumbağası bulunduğu ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) ulaştırıldığı yönünde basına haber yansıdı. Haber sonrası DEKAMER tarafından kamuoyunun bilgisine sunulan notta, “Bugün pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen deniz kaplumbağası haberiyle ilgili olarak bize ulaşan bir ihbar bulunmamaktadır. Konuyla ilgili hiç bir kişi ya da kuruluşla iletişime geçilmemiştir. Haber tarafımızca teyitli değildir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.