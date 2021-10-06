Demet Akalın Bodrum'da çifte konser verecek

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği Kale Konserleri'nin ardından 8-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Sarı Yaz Konserleri kapsamında birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan ve iki etap halinde gerçekleşen ‘Bodrum Belediyesi Kale Konserleri' dizisinde, Yeşim Salkım, Şevval Sam, Ferhat Göçer, Sakiler, Uzi, Zehra ve Rana gibi ünlü sanatçılar Bodrum Kuzey Hendeği'nde sahne almıştı. Halkın büyük ilgi gösterdiği konserler dizisinin bir yenisi daha Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile organize edildi. ‘Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Kale Konserleri' adı altında yine Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Bodrum'da faaliyet gösteren markaların da sponsorluk desteği ile düzenlenen konserlerde, ünlü sanatçılar ile vatandaşların buluşması, Bodrum yarımadasındaki turistlere müzik ziyafeti vererek çarşı merkezindeki hareketliliği arttırmak amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, “Bodrum Kalesi restorasyon çalışmaları sonrası, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın destekleri ile Bodrum Kalesi'nde Ağustos ayı sonu sekiz adet konser gerçekleştirdik. Sarı Yaz Konserlerimizi ise Ekim ayı içerisinde planladık. Bu kapsamda Ekim ayında yangın bölgesi Mumcular olmak üzere Bodrum'da dokuz konserimiz olacaktır. Birçok sanatçımızın gönüllülük esasına dayalı olarak sahne alacağı bu konserler, aynı zamanda sponsorların destekleriyle yapılacaktır. Konserlerin amacı, çarşı esnafımıza destek olmak ve Bodrum'da turizm sezonunu uzatan turistlere müzik ziyafeti vererek etkinlikler geliştirmektir. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, düzenlemiş olduğumuz Bodrum Kale Konserleri kapsamında Bodrum Kalesi'ni bizlere açtığı için teşekkür ediyoruz. Bu konserlerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Bodrum Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği konserlerdir” dedi.

Ücretsiz halk konserlerinin bu yeni serisi, 8 Ekim 2021 günü saat 20:30'da Derya Uluğ ile start alacak.

DEMET AKALIN'DAN ÇİFTE KONSER

Etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Demet Akalın, yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara moral desteği olmak amacıyla 9 Ekim günü saat 17:00'de Mumcular Atatürk Meydanı'nda halk ile buluşarak ücretsiz konser verecek. Akalın, aynı gün saat 21.00'de ise Bodrum Kalesi'nde sahne alacak.

17 Ekim tarihine kadar sürecek olan konserler dizisi ise şöyle:

8 Ekim Derya Uluğ, 9 Ekim Demet Akalın (saat 17:00'de Mumcular - 19:00'da ise Bodrum Kale), 10 Ekim Ozan Doğulu-Hera,14 Ekim Emre Kaya, 15 Ekim Sinan Akçıl, 16 Ekim Öykü Gürman, 17 Ekim Merve Özbey

Kuzey Hendeği'nde düzenlenecek Sarı Yaz Konserleri'nin giriş biletleri, 2030'da başlayacak olan her konser günü öncesinde, Bodrum Kalesi önünden 10:00 - 17:00 saatleri arasında gişeden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Bilet temini esnasında vatandaşlara aşı kartı veya PCR test sonucu sorulacak.