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Demet Akalın'dan özür diledi

Bodrum’da bir eğlence mekanında sahne alan İdo Tatlıses, Demet Akalın’dan özür diledi.

Bodrum'da bir eğlence mekanında sahne alan İdo Tatlıses, Demet Akalın'dan özür diledi.


Bir eğlence mekanında sahne alan İdo Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarıyla beraber şarkılarını seslendiren İdo, zaman zaman babası İbrahim Tatlıses'den de şarkılar seslendirdi. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren İdo, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Demet Akalın'la arasındaki buzları eritmesi ile ilgili olarak açıklama yapan İdo Tatlıses, “Bir hata yaptık, affetsin. Buradan da söylüyorum, Demet abla özür dilerim” diye konuştu.


Gönlünü alabilmek için araya İbrahim Tatlıses'i soktuğunu söyleyen İdo, 'zor oldu mu gönlünü almak' sorusuna, “Yok ya Demet abla hemen affeder. Hiç zor olmadı. Yaptık işte bir hata” diye yanıt verdi.



"En kralını yapacağım"


Muhabirlerin 'evlenmeyi düşünüyor musunuz? Teklif ettiniz mi' sorularına ise İdo, "İnşallah olur. Teklifin de en kralını yapacağım" diye yanıt verdi.

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