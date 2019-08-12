Demet söyledi Okan çaldı

5 günlük Kurban Bayramı için Bodrum'a gelen vatandaşlar ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın şarkılarıyla coştu. Demet Akalın şarkı söylerken Okan Kurt ise dj kabinine geçerek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kurban Bayramının 1'inci günü Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı Demet Akalın, yoğun ilgiyle karşılaştı. Pasha'da sahneye çıkan ünlü sanatçıya dj olarak Okan Kurt eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Akalın sahnedeki performansıyla göz doldururken ünlü sanatçının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları birbiriyle yarıştı. Demet Akalın, gecenin geç saatlerine kadar sahnede kaldı. Bin kişilik mekana 2 bin kişi Demet Akalını izlemeye gelince izdiham ise kaçınılmaz oldu. Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi, eğlence mekanının kapıları erkenden kapandı. Ünlü sanatçı Akalın'ın Dj'liğini ise Okan Kurt yaptı. 2 saat sahnede kalan Akalın bayram mesajı göndermeyi de ihmal etmedi. Akalın “Kurman bayramınız kutlu olsun. Bu kadar güzel insan pasha'da benle buluştu. Bu gece unutulmaz olacak. Bayramın ilk günün beraber eğlenerek geçireceğiz. 90 dakikalık sahnemi 120 dakikaya çıkarıyorum. Sizlere bayram hediyem olsun” diyerek şarkılarını seslendirmeye devam etti.