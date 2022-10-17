Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 84 yaşındaki Demiray Erül, hayatını kaybetti.

Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Çiçek Taksi, Tarzan Rıfkı, Böyle mi Olacaktı, Tatlı Hayat gibi dizi ve filmlerde rol alan 84 yaşındaki Demiray Erül, bir süre önce yaşlılığa bağlı nedenlerle rahatsızlandı. Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Erül, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Erül, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Erül'ün cenazesi bugün Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" denildi.