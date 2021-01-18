İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denetimlerde uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Fethiye ilçesinde denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya tüm kolluk birimlerinden 38 ekip ile 309 personel katıldı.


Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 334 işletme denetlenirken, 440 şahsın HES kodu sorgulandı. Bin 707 araç kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 59 şahıs hakkında 61 bin 060 TL idari yaptırım uygulandı.


Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 145 şahıs hakkında 35 bin 994 TL trafik cezası kesilirken, 3 araç trafikten men edildi. Aranan şahıslara yönelik yapılan uygulama sonucu, (18) aranan şahıs yakalanmıştır.


Kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen kontrol ve aramalarda, 5 gram kubar esrar, 4 gram skunk, 32 şişe kaçak içki, 1 kg. alkol üretiminde kullanılan fosfat, 400 gram maya, 13 kilogram toz anason, 500 gram toz kubar, 17 adet alkol kiti, 7 litre etil alkol ve 15 litre metil alkol ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.