Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetim serbestlikten yaralanan hükümlüler okulların temizlik, bakım onarım ve boya işlerini yapıyorlar.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde 25 hükümlü, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat ve boya işlerini yapıyor.

Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulunda gelen 25 hükümlü Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın da katıldığı etkinlikte okulun duvarlarını boyama işlemlerine başlandı.

Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada “Fethiye'de 29 bin öğrencimize karnelerini verdik. Biz öğrencilerimize karnelerini verirken onlara şunu söyledik: sizler tatil yaparken bizler boş durmayacağız. Nasıl ki ilçemizdeki bütün okullarımızın kamera sistemleri tamamlandı, güvenlik anlamında bütün tedbirler alındı ancak hem yaz döneminde hem yarıyıl tatilinde okullarımızın eksikliklerini gidermeye çalışacağız diye öğrencilerimize ifade ettik. 29 bin öğrencinin olduğu Fethiye'de 27 özel 74 tane devlet okulumuz var. Bu kadar yoğun bir hareketin olduğu okullarımızda zaman zaman kirlenme olabiliyor. Bulunduğumuz okulda 1006 öğrencimiz var. 65 öğretmenimiz var. Yine ilçemizdeki Merkez Atatürk Ortaokulunda 1090 öğrencimiz var. Gazi Ortaokulunda 1176 öğrencimiz var. Yani Anadolu'daki bir ilçe nüfusu kadar öğrencimiz olan okullarımız var. Bu okullarımızı nezih tutmak, hijyenik hale getirmek hepimizin görevi” dedi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Cezanın sadece caydırıcılık amacı yok aynı zamanda rehabilitasyon amacı ve topluma faydalı insan yetiştirme amacı da var. Bu manada adli makamlarca verilen cezaların infazı sırasında özellikle Denetimli Serbestlik Birimlerimizce hükümlülerimiz seminer, panel ve belli konularla suçun işlenmesindeki nedenler araştırılarak onların topluma dönüştürdükten sonra faydalı insan olmaları, meslek edinmeleri ve topluma iyi bir şekilde dönmeyi sağlamaya yönelik plan ve programımız belli çerçevede devam etmektedir” dedi.

Eker, “Adalet Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak çalışmaları sonucunda özellikle 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili döneminde bazı okulların boya, badana ve tadilat işlemlerinin yerine getirilip ihtiyaçların giderilmesi, okullarımızın elden geçirilmesine yönelik karşılıklı protokol dahilinde yapılan bir proje. Şuanda da Adalet Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız aynı şekilde Ankara'daki bir okulda bu etkinliğin aynısını gerçekleştiriyor. Türkiye'nin dört bir tarafında da denetimli serbestlik birimimizin koordinatörlüğünde bu tarz okullara boya, badana ve tadilat işlemleri yapılıyor. Bizde bu süreç içerisinde okullarımıza bir katkı sağlıyorsak ne mutlu bize! Bu ve buna benzer programlarda özellikle kaymakamlığımızla sıkı bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Denetimli Serbestliğin diğer faaliyetleri de bu şekilde yürüyor” diye konuştu.