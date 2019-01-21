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Denetimli Serbestlik hükümlüleri okulların bakımını yapıyor

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Türkiye genelinde, denetimli serbestlik müdürlüklerince kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler tarafından yarıyıl tatilinde okulların boya, tadilat, temizlik işlerinin yapılması için proje başlatıldı.


Proje kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesinde Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'nda tadilat ve temizlik gibi çalışmalar başlatıldı. Okulların yarı yıl tatili boyunca Muğla'da 7 okulda kamu hizmeti cezası kapsamında infaz işlemlerine devam edilen yükümlüler tarafından okullarda yapılacak boya, tadilat ve temizlik işlemleri okulların açılacağı 4 Şubat tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

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