Denetimli Serbestlik hükümlüleri okulların bakımını yapıyor

Proje kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesinde Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'nda tadilat ve temizlik gibi çalışmalar başlatıldı. Okulların yarı yıl tatili boyunca Muğla'da 7 okulda kamu hizmeti cezası kapsamında infaz işlemlerine devam edilen yükümlüler tarafından okullarda yapılacak boya, tadilat ve temizlik işlemleri okulların açılacağı 4 Şubat tarihine kadar devam edeceği açıklandı.