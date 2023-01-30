Dengesini kaybederek düşen elektrik ustası yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kablo tamir etmek için çatıya çıkmak istediği sırada merdivenden düşen elektrik ustası yaralandı.

Olay, Armutalan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kablo tamiri yapmak isteyen T.P. isimli elektik ustası çatıya çıkmak için kullandığı merdivenden dengesini kaybederek düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı ustayı düştüğü yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan T.P. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.