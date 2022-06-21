Deniz altında afişli evlilik teklifi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir polis memuru deniz altında dev afişle kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yapıldı.

Polis olan Alper Sidekli, Fethiye'de dalış eğitmeni Önder Diktaş'la temasa geçerek kız arkadaşı hemşire Fatmanur Ergün için bir afiş hazırlatacağını ve deniz dibinde evlilik teklifinde bulunacağını belirtti. Diktaş bunu sağlayabileceklerini belirterek sürpriz teklif için dalış eğitmenlerinin hazırlık yapacağını belirtti.

Tüm müşterileri ile beraber Fethiye'nin Dalyan koyuna özel dalış okulu teknesi ile harekete geçildi. Her zaman yapıldığı gibi dalış bilgileri verilen müşterilerin arasında polis Alper Sidekli ile kız arkadaşı Fatmanur Ergün de yer aldı. Dalış eğitimleri uygulamalı olarak başlarken çift de 5 metre derinliğe daldı. Dalış okulu sahibi Önder Diktaş ve polis Alper Sidekli bir anda deniz dibinde “Benimle evlenirmisin? cevabın “Evet” ise gel bana sarıl “Hayır” ise oksijen tüpünü kapat” yazılı dev afiş astı. Afişi gören Fatmanur Ergün şaşkınlığını gizleyemedi. Rengarenk balıklar arasında afişi okuduktan sonra erkek arkadaşına gidip sarıldı. Çift bir süre balıklar arasında sevinçle tur attıktan sonra tekneye çıkarak mutluluk pozları verdi. Hemşire Fatmanur Ergün "Benim için büyük bir sürpriz oldu. Sürprizin böylesini beklemiyordum, emek verenlere çok teşekkür ediyorum" derken Alper Sidekli'de "Kız arkadaşıma sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedim. Bir süredir dalış eğitimi alıyorduk. Deniz dibinde yapılan teklifi hayatım boyunca unutmayacağım” ifadelerinde bulundu.

Dalış okulu sahibi Önder Diktaş ise “Su altında evlilik teklifi yapılacağı belirtildi. Sürpriz bu teklif için hazırlıklarımızı yaptık. Dev afiş hazırlandı ve sürpriz gerçekleştirildi. Çiftin mutluluğunu görmek bizlere de duygusal anlar yaşattı" dedi.