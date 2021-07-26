Deniz araçları bağlama noktalarında çevreci yaklaşımlar

1480 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Muğla'da, deniz araçlarının trafiğinin düzenlenmesi ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından koordine edilen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilçe kaymakamları, Belediye Başkanları Sahil Güvenlik, Üniversite, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Deniz Ticaret Odası Başkanları, Ticaret Odaları ve Liman Başkanlıklarından temsilciler ile WWF Türkiye, Deniz Temiz Derneği TURMEPA gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Gökhan Bozkurt ve toplantının koordinasyonundan sorumlu AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Dr. Ahmet Esen tarafından birer sunum yapıldı. Sunumların ardından Vali Orhan Tavlı başkanlığında paydaşlar tarafından tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantı sonucunda deniz araçlarının bağlanma yerlerinin çevreci yöntemler ile sayısının arttırılması üzerine, il genelinde ihtiyaç duyulan alanları tespit etmek amacıyla çalışma grubunun kurulması kararı alındı. Toplantıda, mapa şamandra projelerinin desteklenmesi; atıklar ile ilgili olarak, atık toplama noktası ve tekne sayısının arttırılması, atık denetimlerinde teknolojik yaklaşımların benimsenmesi istendi. Kurumların denetim ve kontrol kapasitesinin arttırılması da görüşülürken, karasal kirlilik ile ilgili olarak, il genelindeki atık su, tarımsal ilaç, yat çekek yerleri, kanallardan denize ulaşan alüvyonlar, yük gemileri kaynaklı deniz kirliliğin boyutlarının tespit edilmesi üzerine araştırma projelerinin yapılması; marinaların ve yat çekek yerlerinin mevcut kapasitelerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, ticari tekne ve özel yat sayıları ve ilin dinamik nüfusu değerlendirildiğinde gelecek dönem senaryolarının belirlendi. Akyaka, Köyceğiz, Dalyan kanallarındaki teknelerin dönüşümlerinin sağlanmasına yönelik muhtemel paydaşları da içerecek şekilde planlama yapılmasına karar verildi.