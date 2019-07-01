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Deniz Dibine Kamp Kurup Temizlik Yaptılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki dalgıç, çevre ve deniz kirliliklerine dikkat çekmek için deniz dibinde kamp çadırı kurup etrafında temizlik yaptılar.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki dalgıç, çevre ve deniz kirliliklerine dikkat çekmek için deniz dibinde kamp çadırı kurup etrafında temizlik yaptılar.


İlçedeki faaliyette gösteren Doğadayız dalış merkezi okulunda çalışan dalgıçlar Önder Diktaş ile Fırat Can Gedik, sabah saatlerinde Dalyan Koyu'nda gittiler. İki dalgıç koyda yaklaşık 5 metreye dalış gerçekleştirdi. Denizin dibine kamp çadırı kuran dalgıçlar, daha sonra çadırın önünde buluna çöpleri topladı. Temizliğin ardından “Deniz turizminin kalbi denizlerimizi koruyalım” yazılı döviz açıldı. Temizlik sırasında balıklar da güzel görüntüler oluştu.


Dalgıç Gedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonuyla bölgeye çok sayıda tatilcinin geldiğini ve farklı yerlerde çadır kurulduğunu söyledi.


Tatillerinin ardından bazı kişilerin çadır kurdukları alanı temizlemeden gittiğini vurgulayan Gedik, “Biz de buna dikkat çekmek için bir etkinlik yaptık. Su altında kurduğumuz çadırın önündeki çöpleri topladık. Herkes tatilini temiz yapsın istiyoruz. Gittiğimiz yerlerde sadece ayak izlerimizi bırakacak şekilde tatil yapalım” dedi.

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