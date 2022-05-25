Deniz dibini 2 saatte pırıl pırıl yaptılar

"Denize en çok mavi yakışır'' sloganıyla her sene Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 1 Mart'ta Türkbükü sahilinde başlayan Deniz Dibi Temizliği Etkinliği, bu hafta Güvercinlik'te gerçekleştirildi. Özellikle kış aylarında dere yataklarından yağmur suları ve rüzgarla denize ulaşan atıkların yanı sıra çevre bilincini hiçe sayan kimselerin doğaya bıraktıkları çöplerin çevreye zarar vermemesi için belediye öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve okullarla iş birliğiyle birçok farkındalık çalışması yürütülüyor.

Farkındalık çalışmalarının başında gelen ve "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen Güvercinlik sahilindeki etkinliğe, Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulu'ndan 35 öğrenci ve 4 öğretmen, belediye dalış ekibi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri katıldı. Etkinlikte, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından öğrencilere çevre bilinci ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

2 saat süren çalışmalar sonunda, deniz dibinden ve sahilden 250 kg atık toplandı. Toplanan atıklar Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Deniz dibi ve kıyı temizlik çalışmaları, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü Mazı Mahallesi ile devam edecek.