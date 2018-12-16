Deniz kaplumbağaları için "Ay Işığı" projesi

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, deniz kaplumbağalarının korunması, yerli ve yabancı turistlerin bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Ay Işığı" projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

Okulun öğrencileri tarafından hazırlanan iki aşamalı projenin ilk aşamasında, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağaları hakkında öğrencilere seminer verdi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezindeki seminerde, Prof. Dr. Kaska, DEKAMER'in yaptığı çalışmalar, faaliyet alanları, deniz kaplumbağalarının ekosistemdeki önemi ve hayat döngüsü gibi konularda öğrencilere bilgi aktardı.

Deniz kaplumbağalarının elle beslenmemesi gerektiğini vurgulayan Kaska, yaralı deniz kaplumbağası görüldüğünde yapılması gerekenleri anlattı. Soru cevap bölümünden sonra tamamlanan seminerde okulun müdür yardımcısı Nalan Sungurhan, DEKAMER yetkililerine plaket takdim etti.

- “Farkındalık için kürek çekecekler”

Denizcilik Alanı öğretmeni Emre Karakaş ise projeyle, öğrencilerin yaz dönemi stajlarında deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarına daha dikkatli ve bilinçli bir gözle bakmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin staj yaptıkları teknelerde tura çıkan yerli ve yabancı turistlere deniz kaplumbağalarıyla ilgili rehberlik yapabileceklerini söyleyen Karakaş; "Projenin ikinci aşamasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerimiz Köyceğiz Gölünden kanolarla 2 bin 500 metre kürek çekerek İztuzu Sahilindeki DEKAMER'e ulaşacaklar. Bu proje ile bölgemizde yaşayan deniz kaplumbağaları hakkında farkındalık oluşturmak, bilinç oluşturmak ve DEKAMER'in çalışmalarına dikkat çekmek istiyoruz.” dedi.