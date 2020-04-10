Deniz kaplumbağasının vücudunda gördükleri şok etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtaran vatandaş, kaplumbağanın vücudunda gördükleri karşısında şok oldu.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde yürüyüşe çıkan kuaför Gökhan Soygüder, denizde bir hareketlilik gördü. Sahile inen Soygüder şamandıralara dolanmış halde zaman zaman çırpınan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Halsiz düşen kaplumbağanın yanına gitmek için deniz kıyafetlerini giyen Soygüder hızlı bir şekilde caretta carettaya ulaştı. Halatlara dolanmış bir halde bulduğu deniz kaplumbağasını halatları keserek kurtaran ve hayvanı kıyıya çeken Soygüder, daha sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ile iletişime geçti. 1 metre boyunda yaklaşık 60 kilo ağırlığındaki dişi caretta carettaya dolanan misinaları, Prof. Dr. Kaska'nın verdiği talimatlarla temizleyen Soygüder, daha sonra kaplumbağayı denize tekrar bıraktı.

Kaplumbağanın halatlara dolandığını ifade eden Soygüder, “DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska'nın yönlendirmesiyle teknik destek saha sorumlusu Şenol Menzek'in telefonda verdiği talimatları yerine getirerek dişi olduğunu öğrendiğimiz caretta carettamıza müdahale ettik. Çok şükür özgürlüğüne kavuşturduk. 1 aya kadar yumurtlama sezonuna gireceğimiz ve Yalıkavak Küdür Yarımadası sahillerinde sıkça görülmeye başlayan bu canlılar için en azından bu dönemde daha dişe dokunur tedbirler alarak yumurtlamalarına ve rahat bir ortamda üremelerine imkan tanımalıyız” dedi.