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Deniz Kurdu-2019, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimi ile devam ediyor

Deniz Kurdu-2019 tatbikatının Akdeniz etabının ikinci gününde, senaryo gereği belirlenen kara hedeflerine top atışları yapıldı.

Hedefler başarıyla imha edilirken, tatbikata Denizaltı Savunma Harbi Eğitimi ile devam edilecek.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bugüne kadar yaptığı Deniz Kurdu tatbikatlarının en kapsamlısı olan Denizkurdu-2019, üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tarafından sevk ve idare edilen, bizzat Deniz Kuvvetleri Karargahı tarafından planlanan ve Deniz Kuvvetleri Karargahı adına 168 kişilik Deniz Harp Merkezi tarafından yönetilen Deniz Kurdu-2019 tatbikatının Doğu Akdeniz'de yapılan ikinci gününde hücum botlar tarafından Antalya Beşadalar mevkiinde belirlenen kara hedeflerine atışlar yapıldı. Atışlar sonucu, hedefler tam isabetle vuruldu.


TCG Gelibolu gemisinde, Donanma Komutanı ve Güney Görev Grup Komutanı atışları izledi. Atışlarda hedefler başarıyla imha edildi. Tatbikatın gece periyodunda senaryo gereği belirlenen bir sahada gemiler ve helikopterler tarafından Denizaltı Savunma Harbi Eğitimi yapılacak. Eğitim kapsamında denizaltılar gemilerimiz tarafından tespit edilecek.

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