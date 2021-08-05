İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor

Muğla’da bir haftadır etkili olan yangınlar nedeniyle kara ulaşımı olmayan bölgelerde Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor.

Muğla'da bir haftadır etkili olan yangınlar nedeniyle kara ulaşımı olmayan bölgelerde Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor.


Muğla'nın altı farklı bölgesinde orman yangınları devam ediyor. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması devam ederken, söndürme çalışmalarına Deniz Kuvvetleri de katılıyor. Deniz Kuvvetleri'ne ait çıkarma gemileri Ören Gökova Körfezi, Delikliyol Hisarönü Körfezi ve Marmaris Turunç Mahallesi'nde karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.