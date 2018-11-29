Deniz ortasında mahsur kalan kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen, bindikleri tekne arızalanınca deniz ortasında mahsur kaldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere hareket eden kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne Yalıçiftlik açıklarında arıza yaptı. Durumu ihbar alarak bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kaçağı sahil güvenlik botuna aldı. Filistin ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kaçaklar Bodrum limanına getirildi. Burada işlemleri yapılan kaçakların Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.