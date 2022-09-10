Deniz ortasında müzayede yapacaklar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde antika eserlerin olduğu müzayede Türkiye'de bir ilk olarak Gruise gemisinde gerçekleşecek. Dünya'da ve Türkiye'de bir örneği olmayan müzayede için yurt içi ve yurt dışından antika tutkusu olanlar katılacak.

Bodrum'da ilk müzayedeyi düzenleyen Bodrum müzayede ekibi bu seferde Dünya'da ve Türkiye'de örneği olmayan bir ilki gerçekleştirerek Gruise gemisinde müzayede düzenleyecek. 18 Eylül Pazar günü düzenlenecek müzayede de 100 liradan 100 bin dolara değerinde antika eşyalar satışa sunulacak. Saat 19.00'da değirmenler mevkinde bulunan Bodrum View Resort Otel iskelesinde kalkacak olan gemi, Bodrum kalesi açıklarına vardığında müzayede başlayacak. Müzayede ye çevre şehirlerden ve yurt dışından birçok antika eşya tutkusu olan insanların katılacağı öğrenildi.

Bodrum Müzayedenin sahibi Sertaç Ay Dünya'da ve Türkiye'de örneği olmayan deniz ortasından gemide müzayede yapacaklarını açıklayarak "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bodrum'da ilk antika müzayedesini biz yapmıştık. Şimdide Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz, gemide müzayede yapacağız. 18 Eylül akşamı saat 19.00'da Değirmenler mevkinde bulunan Bodrum View Resort otel iskelesinde kalkış yapılacak. Bodrum Kalesinin yanında muhteşem bir manzara eşliğinde müzayede gerçekleştireceğiz. EXCLUSIVE bir müzayede olacak ama herkese hitap etme açısından 100 lira dan 100 bin dolara kadar çeşitli Osmanlı eserleri, gümüş kemerler gibi bir birinden değerli antika eşyalar olacak. Şehir dışından gelecek çok sayıda insan var. Büyük koleksiyonerlerin hepsi burada olacak. Çok keyifli bir müzayede olacağını düşünüyorum. Türkiye'de bir ilk hatta dünyada bile bir ilk ola bilir. Herkes meraklı bende çok heyecanlıyım" dedi.

Öte yandan katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.