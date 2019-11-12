İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deniz sezonu kapandı bakımları Marmaris'te yapılan yatlar ülkelerine dönmeye başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesi marinalarında demirli olan lüks yatlar, deniz sezonu bitince ülkelerine dönmeye başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi marinalarında demirli olan lüks yatlar, deniz sezonu bitince ülkelerine dönmeye başladı.


Özel bir şirkete ait Man Adası bayraklı “Vectis Osprey Douglas” adlı kargo gemisi, iki gün önce Marmaris Limanı'na geldi. 124 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki kargo gemisinin, gümrük limanında işlemleri tamamlandıktan sonra Güney Amerika'ya gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.


Marmaris ilçe merkezindeki marinalarda bakımları bitirilen, fiyatları 1 ile 5 milyon dolar arasında değişen bir yelkenli,dört lüks motor yat ve iki sürat teknesi kargo gemisine vinçlerle yüklendi. Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi'nden alınan bilgiye göre Dünya'nın birçok yerinden lüks yatlar turizm sezonu başladığında kargo gemileriyle getirilip, aynı yöntemle geri götürülüyor. Kargo gemileriyle

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.