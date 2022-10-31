Deniz süpürgesi ile Muğla'dan 13 ton çöp toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık Mavi' hareketi çerçevesinde Muğla kıyılarından 2 adet deniz süpürgesi ile toplam 13 bin 121 kilogram deniz çöpü toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Ülkemizin eşsiz tabiat varlıkları denizlerimiz ‘Sıfır Atık Mavi' Hareketi ile korumamız altında. Haziran 2019-Ekim 2022 arasında yurt genelindeki kıyılardan yaklaşık 180 bin ton atık topladık. 2,5 ayda Muğla'dan 2 adet deniz süpürgesi ile 13 bin 121 kilogram deniz çöpü çıkardık” denildi.

‘Sıfır Atık Mavi' Hareketi çerçevesinde deniz süpürgeleri ile başta Fethiye, Marmaris ve Bodrum olmak üzere bu bölgelerde deniz temizliği için deniz süpürgesi denilen tekneler görev yapıyor. İki tekne günde sekiz saat kıyıları gezerek hem kendi gördüklerini, hem de ihbar üzerine gittikleri bölgelerden çöpleri toplayıp katı atık tesislerine bırakıyor.

Çöplerde çıkan pet şişeler, gıda atıkları, ambalaj, cam şişeler, bidonlar, kıyafetler ve tahta parçaları kıyıda bulunan çöp konteynerlerine veya geri dönüşüm kutularına atılarak gerekli bertaraf ve geri dönüşümü sağlanıyor.