Deniz üstünde minder sandığı cisim 45 kiloluk dev deniz kaplumbağası çıktı

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde turizmci Volkan İlgüz tarafından geçtiğimiz hafta balık ağlarına dolanmış halde bulunan ve minder sanılan caretta caretta cinsi dev deniz kaplumbağası, kurtarılarak tekrar denize bırakılmıştı. İlgüz, kurtardığı caretta carettanın dün Yalıkavak açıklarında balıkçılar tarafından ölü olarak bulunduğu için çok üzgün olduğunu ifade etti. İlgüz, Bodrum'da da bu tür nesli tükenmekte olan canlılar için bir birim oluşturulması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Turgutreis sahilinde turizmci Volkan İlgüz tarafından gece fark edilen caretta caretta cinsi dev deniz kaplumbağası çevrede bulunan hayvan severlerin de yardımı ile ayaklarına takılan balıkçı ağları temizlenerek yeniden denize bırakılmıştı. 45 kilo ağırlığında ve 80 santim uzunluğunda olan dev deniz canlısını ilk olarak minder sanan İlgüz, denize doğru yaklaşınca hareketsiz şekilde duran bir caretta caretta olduğunu fark etti. Denize girerek dev kaplumbağayı sahile çıkaran İlgüz ve çevredekiler, ilk olarak caretta carettanın kabuğuna dolanan ağları temizledi. Daha sonra da dev deniz canlısını yeniden denize bıraktılar.

“Dev kaplumbağayı ilk olarak minder sandım”

Dün Yalıkavak açıklarında kurtardıkları caretta carettanın balıkçılar tarafından ölü olarak bulunduğunu duyunca büyük üzüntü yaşadığını belirten İlgüz şu sözlere yer verdi: “Saat 12 gibi çalışıyorduk. Restoranımız oldukça kalabalıktı. Denizin üstünde minder olduğunu zannettiğimiz bir cisim gördük. Dalgayla savruluyordu ve kıyıya vurdu. Kıyıya doğru vurunca biz hemen denize girip sahile çıkardık. Kaplumbağa çok büyük ve hareketsizdi. Biz de hemen üzerine bir örtü serdik, üzerindeki ağları temizledik. Yarası olup olmadığını kontrol ettik” dedi.

“10 gün sonra ölü bulununca çok üzüldük”

Kurtarıp denize bıraktıkları kaplumbağanın 10 gün sonra Yalıkavak'ta ölü olarak bulunmasına çok üzüldüğünü belirten İlgüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurtarıp denize bıraktığım kaplumbağanın aynı kaplumbağa olduğundan eminim. Çünkü 2 saat boyunca ilgilendim ve kabuğundan tanıdım. Bu kaplumbağada çip ve numara da yoktu. Yalıkavak'ta bulunan kaplumbağada da çip ve numara yok. Yerel haberlerde de kafasına vurularak öldürüldü şeklinde haberler çıktı. Aslında o kaplumbağa ağlara dolanmış ve hastaydı. Bizde DEKAMER'e götürmek istedik ama yolda ölmesinden korktuk. Belediyede bu konuyla ilgili bir birim olması gerekli. İnşallah bu tür nesli tükenmekte olan canlılarla ilgili yetkililer biraz daha hassas olur.”