Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen 'Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası' tamamlandı. 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlarda kupanın sahibi, yarışları Galatasaray'ın 2 puan önünde bitiren Fenerbahçe oldu.

Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirilen ve hava şartları yüzünden bir gün ertelenen yarışlarda elemeler 30 Mart, final yarışları ise 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. 9 Kulüpten 150'yi aşkın sporcunun katıldığı yarışlar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde suya inen büyükler ve 23 yaş altı ekiplerin katıldığı yarışlar, başa baş bir mücadele ile geçildi. Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonanın son yarışı olan Sekiz Tek Dümencili yarışı ise Erkekler kategorisi şampiyonunu belirleyen yarış oldu.

Büyük Erkekler kategorisinde Fenerbahçe, 800 puanla kupayı kaldırırken 798 puan ile Galatasaray ikinci sırada, Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü ise 8 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe 560 puanla şampiyon olurken Galatasaray 218 puanla ikinci, Şişecam Spor Kulübü ise 8 puanla üçüncü oldu.

Ekiplerin kupalarına ulaştığı ödül töreninde depremde yaşamını yitiren kürek sporcuları da unutulmadı. Deprem felaketinde kaybedilen Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcularından Mir Berke Mutlu, Mehmet Kadir Özbilgin, Halil İbrahim Elvermez ve Alper Efe Taştaş, düzenlenen ödül töreninde anıldı.