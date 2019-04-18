Denizcilik tarihine ışık tutacak müze Bodrum'a kazandırılacak

Bodrum Karya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (BOSAV) Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Aras, Türk denizcilik tarihine ışık tutan Ertuğrul Fırkateyni kazısının buluntularını Bodrum'da kurulacak Amiral Turgutreis Müzesi'nde sergilemek için çalışmalar yapılacağını söyledi. BOSAV üyeleri ve Başkan Aras, Bodrum'a Japon turistlerin ilgisini çekebilecek öneriler konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Amacı Bodrum ve yöresinin ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelini değerlendirmek ve turizme kazandırmak olan Bodrum Karya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (BOSAV) Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti. BOSAV Başkanı Tufan Turanlı ve beraberindekiler Başkan Aras'a, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da açılacak Ertuğrul Fırkateyni Sergisi hakkında bilgi vererek, Bodrum'u Japonya'da tercih edilen bir turizm destinasyonu haline getirmek ve Japon turistlerin ilgisini Bodrum'a çekmek amacıyla hazırladıkları bir raporu sundular.

Bodrum'da Türk Japon Dostluk Günü

Türk-Japon kültür köprüsünün ayaklarının Bodrum'da atılabilmesi için vakıf olarak girişimlerde bulunduklarını anlatan BOSAV Başkanı Tufan Turanlı, bu amaçla 3-17 Eylül tarihleri arasında Bodrum'un kültür ve sanat köyü Dibeklihan'da Türk-Japon Dostluk Günü etkinliği düzenleyeceklerini söyledi. Japon turistlerin Türkiye'deki klasik destinasyonları arasında Bodrum'un da girebilmesi için bir dizi önerileri olduğunu belirten Turanlı, halen başkanlığını sürdürdüğü Ertuğrul Fırkateyni kazılarından elde edilen buluntuları da Bodrum'da sergilemek istediklerini kaydetti. BOSAV Başkanı Tufan Turanlı, Başkan Aras'ı Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı Kushimoto'ya davet ederek, Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni anısına yaptırılan rozeti de Başkan Ahmet Aras'a takdim etti.

Bodrum'a Ertuğrul Fırkateyni Müzesi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, Bodrum'un asırlar boyunca bu coğrafyada varlığını sürdüren kadim medeniyetlerin buluştuğu bir tarih ve kültür kenti olduğunu belirterek, Bodrum'un bu zenginliğini turizme kazandırmak amacıyla çalışmalara başladıklarını ifade etti. Turizmde daha geniş bir pazara hitap etmek ve Bodrum'un turizm ekonomisinden kazandığı payı en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla projelerin adım adım hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Aras, Japonya ve Uzak Doğu ülkelerinin de bu kapsamda değerlendirileceğini kaydetti. BOSAV Yönetim Kurulu'nun raporunu inceleyeceğini belirten Aras, “Ertuğrul Fırkateyni Müzesini, Turgutreis'te açacağımız Amiral Turgutreis Müzesi'nin içinde değerlendirebiliriz” dedi.

Başkan Aras ayrıca Bodrum turizminin ancak ve ancak tarih, kültür, sanat ve insan faktörünün birleşimi ile gerçek değerine ulaşabileceğini de belirterek, “Bunun için doğal güzelliklerimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve Bodrum'un bütün değerlerini dünya pazarlarına hep birlikte kolektif bir şekilde sunmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda Bodrum'un eşsiz değerlerinden biri olan Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de önemini hatırlatan Aras, devam eden restorasyon çalışmaları ile ilgili olarak Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yarın bir görüşme yapacağını kaydetti.

Öte yandan, yaklaşan turizm sezonu öncesinde yarımada genelinde hızlı bir çalışma başlattıklarını anlatan Aras, Bodrum Belediyesi personelinin tam kadro sahada olduğunu belirterek “Kentimizi en kısa sürede misafirlerimizin mutlu ve rahat bir tatil geçirebileceği bir hale getireceğiz. İlk işimiz Bodrum girişinden başlamak suretiyle, çevreye rahatsızlık veren tabela kirliliğini ortadan kaldırmak olacak. Bu konuda ilgili kişilere tebligatları yaptık. Çevre düzenlemelerini hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Ertuğrul Fırkateyni

Sultan II. Abdülhamid'in iyi niyet göstergesi olarak 1889 Temmuz ayında Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni, dönüş yolunda tayfun nedeniyle kayalara çarparak batmış ve 527 denizcinin şehit olduğu bu hazin olaydan 118 yıl sonra bölgede kazı çalışmaları başlatılmıştı. 2007 yılından bu güne kadar kazılarda yaklaşık 9 bin eşya gün çıkarıldı.