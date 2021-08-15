Denizde çırpınan genç, boğulmak üzereyken kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genci, sahildeki vatandaşlar kurtardı.

Olay, Gümbet Mahallesi'nde öğle saatlerinde Dolgu Alanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 22 yaşındaki Ş.A. isimli genç, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Genci fark eden sahildeki tatilciler ve bölgedeki bir otelin personeli, gencin yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından kıyıya getirilen gencin ciğerlerine giren su boşaltılarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nefes aldığı görülen Ş.A.ya müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen gencin, Dolgu Alanı mevkisinde faaliyet gösteren bir otelde çalıştığı öğrenildi.