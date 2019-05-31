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Denizde kaçak av denetimi

Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı ve Marmaris Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris Yedi adalar, İçmeler, Turunç, Amos, Kumlubük, KadırgaKoyu, Çiftlik ve Karacasöğüt mevkilerinde kaçak su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı ve Marmaris Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris Yedi adalar, İçmeler, Turunç, Amos, Kumlubük, Kadırga


Koyu, Çiftlik ve Karacasöğüt mevkilerinde kaçak su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.


Yedi adalar mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 sepet ve 23 adet uzatma oltası tespit edildi. Uzatma oltasına takılan 4 kilo sinarit balığı canlı olduğu için denize bırakıldı. Yasak malzemeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.


İçmeler, Turunç, Amos, Kumlubük, Kadırga Koyu ve Çiftlik mevkilerinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 2 sepet ve 3 adet uzatma oltası yakalandı. Karacasöğüt mevkiinde ise 9 adet sepet ve bir adet uzatma oltası yetkililerce imha edildi.

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