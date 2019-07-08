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Denizde rahatsızlanan kapatanın imdadına deniz polisi yetişti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde teknede kaptanı rahatsızlanınca yardımına deniz polis yetişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede kaptanı rahatsızlanınca yardımına deniz polis yetişti.


Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi'ndeki Yassıca adasında İlyas Kuyucak kaptanlığını yaptığı “Sezar 1” isimli teknede bir anda bayıldı. Kuyucak'ın bayıldığını gören tatilciler ada etrafında devriye görevi yapan deniz polisinde yardım istedi. Polisler tarafından bota alınan Kuyucak, Göcek İskelesi'nde bekleyen 112 ambulansa götürüldü. Burada sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kuyucak ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kuyucak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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