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Denizde yüzerken kadın heykeli buldu

Muğla’nın Datça ilçesinde bir kişi denizde yüzerken mermerden yapılmış kadın heykeli buldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi denizde yüzerken mermerden yapılmış kadın heykeli buldu. Heykelin tarihi eser niteliğinde olup olmadığı inceleme sonrası belli olacak.


Emekli sigortacı ve koleksiyoner Muhammet Yüksel (58), bugün İskele Mahallesi Burgaz ören yerinde 30 metre açıkta yüzerken dipte mermerden bir parçanın parladığını fark etti. Yüksel parlayan parçanın mermerden bir kadın heykeli olduğunu gördü ve hemen kıyıya çıkarak durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri denizden çıkarılan heykeli inceledikten sonra teslim aldı. Mermerden kadın heykelinin sahte olup olmadığı, hangi döneme ait olduğu Marmaris Müze Müdürlüğünden gelecek olan ekiplerin incelemesinden sonra belli olacağı öğrenildi.

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