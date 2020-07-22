Denize düşen paraşüt pilotu ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1 bin 700 metre yükseklikteki pistinden single (tekli) atlayış yapan paraşütçü, kontrolünü kaybedince denize düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ne tatile gelen Arif Şahin, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. Bin 700 metre yükseklikteki pistten single (tekli) atlayış yapan Şahin, deniz üzerinde akrobasi hareketleri yaptığı sırada ipler dolanınca düşmeye başladı. Hızla düşmeye başlayan Şahin, yaklaşık 200 metre yükseklikten denize düştü. Şahin'in düştüğünü görenlerin yardım istemesi üzerine Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi botla yaralıya ulaştı. Şahin, ekipler tarafından kurtarma botuyla denizden çıkarılarak kıyıya getirildi. Ağır yaralanan Şahin kıyıda bekleyen ambulansa taşınarak, özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.