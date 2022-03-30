Denizin dibini çöplüğe çevirmişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde dalgıçlar tarafından çıkartılan toplam 400 kilogram çöp, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla her hafta farklı bir koyda deniz dibi temizliği yapılıyor. Belediye dalgıçları, bu hafta Akyarlar koyunda denizin dibini temizledi. Araba lastiklerinden pet şişelere, oyun ıstakasından sandalye ve masaya kadar birçok atık malzeme deniz dibinden toplandı. 10 dalgıç tarafından deniz dibinden çıkarılan çöpler, görenleri şaşkına çevirdi.

Hacı Mahmut Tınaz Tepe İlkokulundan gelen öğrenciler de kıyıda temizlik yaptı. Çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla kısa bir sunum da yapan Bodrum Belediyesi yetkilileri, minik öğrencilere deniz dibinden çıkan çöpleri göstererek çevreyi temiz tutmalarını söyledi. Deniz dibinden ve kıyıdan toplanan çöpler ayrıştırıldıktan sonra katı atık toplama merkezine götürüldü. Deniz dibinden toplamda 400 kilogram çöp çıkarıldığı öğrenildi.