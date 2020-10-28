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Denizin ortasında utandıran manzara

Ege denizinde oluşan çöp adasının fotoğrafları bu kadarına da pes dedirtti.

Bodrum ile Güllük arasından oluşan çöp adası utandırdı.


Bodrum ve Güllük arasından oluşan çöp birikintisi amatör bir balıkçı tarafından fotoğraflandı. Çöpten oluşan adanın fotoğraflarını görenler bu kadarına da pes dedi. Utanç manzarasının Bodrum ile Güllük arasından bir koyda çekildiği öğrenildi. Bölgedeki balık çiftliğinden atıldığı veya bırakıldığı iddia edilen çöplerin oluşturduğu görüntüyü gören vatandaşlar, çöplerin toplanması için yetkilileri göreve çağırdı.

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