Denizlerde fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda Salı günü sabah saatlerinde itibaren Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına bekleniyor.

Uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Anamur arasında rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-74 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Antalya Körfezinde öğleden sonra, Bodrum-Kumluca arasında ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçıla olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”