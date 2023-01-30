İhlas Haber Ajansı

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Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda Salı günü sabah saatlerinde itibaren Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına bekleniyor.


Uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Anamur arasında rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-74 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Antalya Körfezinde öğleden sonra, Bodrum-Kumluca arasında ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçıla olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”

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