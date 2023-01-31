İhlas Haber Ajansı

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Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda Bodrum'dan Anamur'a kadar olan bölgede fırtına uyarısında bulunuldu.


Uyarda, “Yaplan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Anamur arasında rüzgarın, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-74 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçıla olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”

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